詳訊：2名男性接種被停用的莫德納疫苗後死亡

Newsfrom Japan

【共同社8月29日電】日本厚生勞動省28日發佈消息稱，接種新冠疫苗後死亡的2名30多歲男性接種的是在混入異物產品同一工廠生產、成為暫停使用對象的美國莫德納公司的疫苗。據稱使用的疫苗未發現異物，接種與死亡的因果關係不明。 負責該疫苗在日本國內銷售與配送的武田藥品工業當天宣佈將調查是否存在因果關係。死亡的是38歲和30歲的男性，均無基礎疾病和過敏史，在完成2次接種後死亡。 厚勞省專門調查會會長、埼玉縣立兒童醫療中心醫院長岡明就因果關係指出“有必要由專家進行探討”。他表示，對於混入異物的產品也“有必要謹慎關注疑似不良反應報告”。 圍繞莫德納疫苗，厚勞省26日發佈消息稱，在5個都縣的8處接種會場共39個未使用狀態的疫苗瓶裡發現混入異物，均為位於西班牙的工廠生產的同一批次產品。死亡的2人接種的是另一批次的產品，但由於在同一生產線製造，厚勞省此前已要求暫停使用。停用的是共計3個批次的約163萬劑疫苗。 日本國內接種新冠疫苗後死亡的人累計已超千人。迄今未出現專家評估認定接種與死亡有因果關係的案例。 據厚勞省透露，之前公佈稱向863處接種會場配送被停用的疫苗，但詳查後的結果為889處。該省還在主頁上公開了確認已使用的會場名稱。（完）