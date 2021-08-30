沖繩發現的莫德納疫苗異物或為橡膠碎片

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【共同社8月30日電】關於沖繩縣計劃使用的美國莫德納公司產新冠疫苗的瓶中發現異物的問題，日本厚生勞動省29日公佈調查結果稱，很可能是注射器針頭刺破疫苗瓶橡膠塞時，一部分剝離的橡膠碎片混入了瓶中。厚勞省稱疫苗質量沒有問題。 據厚勞省介紹，沖繩在27～28日從裝填了疫苗液體的注射器和刺入過針頭的疫苗瓶中，發現了黑色點狀及粉色的異物。針頭刺入前，均確認了瓶中沒有異物。 黑色點狀異物是橡膠碎片。有意見認為，發生了注射器針頭斜向刺入或者邊轉邊刺時，針頭邊緣令部分橡膠剝落的現象。厚勞省已事先提醒，要求注射器的針頭筆直刺入。粉色異物的大小無法通過針孔，注射器生產廠商將詳細調查。 厚勞省從負責莫德納疫苗在日銷售和流通的武田藥品工業公司聽取調查內容後，認為“沒有必要暫停該批次疫苗的接種”。 厚勞省表示即使橡膠碎片進入體內也已經過殺菌，且因為是肌肉注射，不會阻塞血管，“安全方面沒有大問題”。 發現異物的疫苗批次均為“3005293”，與26日在茨城、埼玉、東京、岐阜、愛知5個都縣的接種會場發現混入異物、被厚勞省要求暫停使用的批次不同。要求暫停使用的批次中，部分疫苗瓶內發現的是或為金屬片的異物，厚勞省等正在另行調查。 鑑於厚勞省發佈的消息，沖繩縣從30日起恢復疫苗接種。廣域疫苗接種中心（那霸市）受暫停接種的影響，28～29日合計有1500人以上未能如願接種。群馬縣29日也發現原計劃使用的莫德納疫苗中有似...