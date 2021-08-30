焦點：防止酒駕的“酒精鎖”在日本受關注

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【共同社8月30日電】如果從司機的呼氣中檢測出超過規定值的酒精，那就讓汽車發動機無法啟動，這種被稱為“酒精鎖”（alcohol interlock）的裝置在日本受到了關注。該裝置在歐美已先行普及，日本國內也有企業採用。鑑於千葉縣八街市發生了大卡車司機酒駕導致兒童死傷的事故，日本政府面向普及酒精鎖的討論也活躍了起來。 ▽歐美先行 據國土交通省介紹，海外有的國家規定違反酒駕禁令者必須安裝酒精鎖，也有的國家規定被吊銷過駕照的違反者只允許駕駛裝有酒精鎖的車輛。美國、英國、加拿大和芬蘭等已實施此類制度。國交省負責人表示：“所有車輛都必須安裝的門檻較高，但要求違反者使用是一個現實的選項。將參考海外事例，推進邁向國內普及的討論”。 ▽保護信譽 福岡市的運輸公司“福岡倉庫”2014年在卡車上安裝了酒精鎖。起因是發生了合作單位司機在工作時飲酒的醜聞。該公司董事陸運部長北島龍也說：“只要發生一起酒駕事故，信譽就會一下子瓦解。那樣的話，將無法保護認真開車的員工的生活。” 每次發動汽車需要一兩分鐘，員工起初也感到困惑，但“隨著持續使用，大家日益感覺到這是理所當然的”（北島語）。目前，福岡事業所使用的所有卡車上均已安裝。據稱，這成了該公司“決不酒駕”的強力廣告，也有助於贏得客戶的信賴。 ▽杜絕酒駕 靜岡縣富士市的“東海電子”公司2009年開始銷售酒精鎖。每台售價約15萬日元（約合人民幣8835元），至今已售...