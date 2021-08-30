調查：致力於SDGs的企業更受日本學生青睞

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【共同社8月30日電】日本就職信息公司“學情”（大阪市）實施的網上調查結果顯示，超過7成的學生回答稱在求職時更加青睞致力於實現人權、環保等可持續發展目標（SDGs）的企業。回答說知道SDGs一詞的超過9成，反映出許多學生關心通過工作解決社會課題等。 該調查於6月25日～7月29日實施，對象是曾訪問學情運營的實習生招聘網站的2023年3月畢業的大學生和研究生。總共收到936人的有效回答。 對於“求職中，得知企業致力於實現SDGs時，嚮往程度是否會上升”的詢問，回答“上升”的佔34.9%，回答“傾向於上升”的佔39.0%，合計為73.9%，大幅超過回答“沒有上升”和“傾向於沒有上升”的合計值（4.8%）。 其中，回答“上升”的學生在自由表述欄中填寫稱“我覺得，兼顧社會貢獻和追求利益的企業作為就職單位很有吸引力”、“我想，不致力於SDGs的企業今後很難繼續發展”等，比較醒目。 SDGs是聯合國提出的截至2030年的國際行動目標，包括性別平等、應對氣候變化等，在媒體和大學課堂上也多被提及。關於SDGs的認知程度，回答“知曉該詞及其含義”的佔78.4%，“知曉該詞”的佔17.5%，合計為95.9%。 學情負責人表示：“各種企業都在招聘時宣傳努力實現SDGs的舉措。在此情況下，希望大家也注重辨別其行動是否徒有其表。”（完）