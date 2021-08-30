愛知縣抗議音樂活動未貫徹防疫措施且供酒

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【共同社8月30日電】日本愛知縣知事大村秀章在30日的記者會上表示，29日在常滑市舉行的室外音樂活動沒有貫徹新冠病毒防疫措施，還提供了酒類，將向主辦方提出抗議。大村稱：“舞台前未保持社交距離，似乎還有部分酒類提供。沒有遵守（防疫）要求，令人極其遺憾。” 愛知縣表示，該活動是在縣國際展覽場舉辦的“NAMIMONOGATARI 2021”，售出並提供了約8000人份的門票。活動及主辦公司的網站稱，這是“日本最大級別的Hip-hop（嘻哈）和R&B(節奏藍調)海灘室外音樂節”，始於2005年。今年有40組以上藝人參加演出。 大村介紹說，在活動舉辦前就以愛知縣被發佈了緊急事態宣言為由，要求主辦方貫徹防疫對策並避免提供酒類。他還稱，考慮今後不允許該主辦方使用縣方設施。 常滑市市長伊藤辰矢在30日的市議會全體會上譴責說：“這是完全沒有遵守指導方針的性質極其惡劣的活動”，表示當天向主辦方送交抗議書。 參演的嘻哈藝人Zeebra於30日在推特發帖稱“因為聽說遵守了縣方的規定，我參加了演出，（但其實）情況很危險。”（完）