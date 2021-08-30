殘奧會大巴輪椅升降機故障導致一選手摔下

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【共同社8月30日電】東京奧運會和殘奧會組委會秘書長武藤敏郎在30日的殘奧會中期總結記者會上透露一起事故稱，26日在乒乓球比賽場館東京體育館的大巴乘車點，一名輪椅運動員從帶升降機的大巴上下車時，升降機出現故障導致輪椅摔下。 該運動員在場館的醫療室接受診斷，開了止痛藥後參加練習，武藤稱“所幸並未造成嚴重事故”。27日運送的負責人已向該運動員等道歉，表示事故後涉事大巴不再使用，並稱“對於所有大巴的升降機，目前均在使用前檢查進行動作確認，將徹底作好細緻的檢查”。 有關26日一名男子柔道運動員與在奧運村行駛的自動駕駛大巴的碰撞事故，武藤透露稱，29日警方進行了實地鑑定並向相關人員詢問情況。 武藤還公佈數據稱，殘奧會開幕後，包括15名運動員在內共有25人中暑。據稱1名運動員被送往奧運村的診療所，之後很快康復。有關殘奧會的新冠防疫措施，武藤稱：“現階段未出現對大賽運營造成重大影響的問題，順利地進行了應對。”據稱沒有出現重症患者。 國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯關於從阿富汗來參加殘奧會的2名運動員表示：“他們的經歷超出想像。承諾在其逗留東京期間為他們創造最穩定、可把注意力集中在體育上的環境。”（完）