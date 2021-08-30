輪椅橄欖球女選手拼搏身影大放異彩

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【共同社8月30日電】29日結束的東京殘奧會輪椅橄欖球比賽由於伴隨著激烈的身體對抗，有著“謀殺球”的說法。另一方面，由於也是男女混合項目，四強中有3支球隊各有1名女選手。“萬綠叢中一點紅”的女選手拼搏身影大放異彩。 輪椅橄欖球根據殘疾程度以0.5為單位，按照身體機能從弱到強給予0.5至3.5不等的傷殘分值。4名上場球員分值總和不超過8分，若啟用女選手則上限增加0.5分，因此能拓寬戰術選擇。 冠軍英國隊的凱莉･格萊姆斯（33歲）2006年在泳池跳水事故中受傷，導致四肢癱瘓。2010年她接觸輪椅橄欖球項目後，“熱愛上這項運動的快速與激烈對抗”。2012年倫敦殘奧會首次出戰。她的傷殘分值為0.5，本屆殘奧會僅出戰1場，但仍為祖國改寫了歷史。 位列第四的澳大利亞隊雪伊･格萊厄姆（34歲，音譯）18歲時因車禍導致脊椎骨折。與弟弟喝酒時的聊天成為契機開始接觸該項目，雖然最初震驚於“只看到相互廝殺”，但不知不覺已全情投入。雪伊的傷殘分值為2.5。她是圖書館管理員同時參加了本屆殘奧會，4場比賽中取得一次觸地得分。 在摘得銅牌的日本隊中，30歲的倉橋香衣也全力拼搏。她大學時在蹦床練習中頸椎受傷，傷殘分值為0.5，作為防守型隊員參加了全部5場比賽。在與澳大利亞的季軍爭奪戰中，倉橋與被稱為“危險重型坦克”的萊利･巴特果斷地進行身體對抗，展現出不容小覷的存在感，她擦著汗表示“殘奧會比賽很盡興”。（完）