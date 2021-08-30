殘奧會柔道項目日本隊表現不佳金牌為零

Newsfrom Japan

【共同社8月30日電】東京殘奧會柔道項目29日結束了男女13個級別為期3天的比賽，日本隊連續兩屆金牌為零表現不佳。以未時隔兩屆殘奧會再次奪冠的男子100公斤以上級選手正木健人（34歲）為首，新冠疫情下的環境變化令選手們十分痛苦。 作為日本隊王牌選手被寄予厚望的正木在首戰第二輪和敗者復活賽中均以一本告負。他認為失利原因是“對手的體魄比想像的更為強悍，難以攻破。抓住衣領也無法令其出現破綻”，道出了日本隊表現欠佳的情況。 由於柔道項目僅限視覺障礙選手參加，比賽從雙方身體接觸的姿勢開始，大多需要力量的比拼。準確把握對方的力量至關重要，但新冠疫情阻礙了賽前研究。 國際大賽相繼取消使得與海外選手的實戰機會基本喪失。日本隊雖然也開展了視頻分析，但對於視障選手來說，實際交手才是關鍵。然而避免訓練限制了相互接觸，選手們的感覺變得遲鈍。 7月底結束的東京奧運會柔道項目日本隊創紀錄地奪得9枚金牌，挽回了“看家本領”的威信。男隊教練井上康生在殘奧會前送上了激勵的話語，但沒能起到作用。主場作戰卻無法在這項比賽中彰顯存在感，日本視覺障礙者聯盟幹部表情苦澀地稱：“預料到會陷入苦戰，但金牌顆粒無收令人愕然。”