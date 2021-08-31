日本7月完全失業率為2.8% 連續2個月改善

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【共同社8月31日電】日本總務省31日公佈的7月完全失業率（季節調整值）為2.8%，較上月下降0.1個百分點，連續2個月改善。完全失業人數較上年同期減少6萬人至191萬人，近18個月來首次減少。主要因為批發和零售業就業人數增加等。厚生勞動省公佈的數據顯示，有效求人倍率（季節調整值）為1.15倍，較上月增加0.02點，也是連續2個月改善。 關於在新冠疫情持續擴大的情況下完全失業率下降，總務省負責人認為感染人數和失業者人數之間的相關關係並不明確，指出“有必要關注失業率下降趨勢今後是否持續”。 據厚勞省稱，有效求人倍率連續2個月改善是由於等待打完新冠疫苗後再開展求職活動的動向持續，有效求職者人數下降。有效求人倍率是每名求職者所對應的招聘崗位數量。若求職者人數減少，倍率將相應上升。 有效求人倍率從都道府縣來看，最高的福井縣為1.83倍，墊底的沖繩縣為0.76倍。低於1倍的除沖繩外，還有埼玉、千葉、神奈川、滋賀、兵庫，總共6個縣。（完）