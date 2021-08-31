帕運村自動駕駛巴士恢復運行＝增加多項安全措施

Newsfrom Japan

【共同社8月31日電】

東京奧運會和帕運會組織委員會與豐田汽車公司30日宣佈，因在帕運村與有視覺障礙的柔道運動員發生碰撞事故而停止運行的自動駕駛巴士「e-Palette」將從31日下午3點起恢復運行。奧組委還公佈了今後的安全措施，包括增加路口引導員和隨車人員、加大接近提醒的音量等。

據奧組委透露，該起事故發生在26日下午2點左右，當時巴士正在帕運村內沒有信號燈的路口右轉。巴士在感知到路口行人後一度停車。隨車的操作員在確認安全後發車。之後，巴士的傳感器檢測到有選手過馬路並自動剎車，操作員也進行了緊急制動，但仍在停車前撞到了選手。

今後，在事故發生地點的路口引導員將從目前的2人增至5人以上，總數也將從6人增至20人以上。巴士的加速減速將從自動駕駛改為手動，並將徹底做好對操作員和引導員的教育培訓。此外還將在巴士上配備確認運行安全性的「安全監督員」。

奧組委負責人表示，事故發生時「選手突然進入路口中央，（巴士）慌忙減速」。

豐田公司社長豐田章男30日表示：「願被撞的運動員早日康復。對於巴士停運給帕運村的人員出行造成的不便深表歉意。」（完）