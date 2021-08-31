獨家：兩名日本人在海外接受移植手術後死亡

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【共同社8月31日電】去年到今年，通過東京業者介紹前往保加利亞接受生體肝移植和生體腎移植手術的兩名日本男性在手術後狀態惡化死亡。近日對遺屬等人的採訪中獲悉了此事。上述業者沒有去過當地的醫院，也沒有肝移植相關經驗。 一名遺屬憤慨地表示“器官提供者的體格及手術內容與之前聽到的介紹不符，該業者和醫院給的信息也不確定”。此事凸顯出當地醫療體制的信息及手續不透明等在海外接受移植手術的危險性。 該業者委託土耳其的醫療旅遊公司介紹保加利亞當地醫院並尋找器官提供者，接受共同社採訪時表示：“告知患者風險很高，但架不住希望前往的患者的熱情，相信土耳其公司的業績、介紹給了患者。認為兩人死亡的後果非常嚴重。”現在已停止中介活動。 據厚生勞動省稱，如果斡旋器官移植獲得財產上的收益有可能違反《器官移植法》。很多國家嚴格限制海外移植手術，但也有國家允許。然而實際情況不明，此次事件中東京的業者不清楚找到器官提供者的經過及是否向提供者支付報酬。該業者每件手術獲得200萬至300萬日元（約合人民幣11.8萬至17.7萬元）的手續費。 據遺屬稱，死亡的一人是家住首都圈的40多歲男性，患有肝硬化，總共支付了約2600萬日元，去年11月前往保加利亞。12月初他在首都索非亞市的一家大學醫院首次接受移植部分肝臟的手術。然而住院時發現提供者的體格比業者介紹的要小。手術後該男性嚴重出血，今年1月再次手術，但在住院期間死亡。 另一人...