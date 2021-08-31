日環境相與美特使會談 擬就氣候變化加強合作

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【共同社8月31日電】日本環境相小泉進次郎31日與訪日的美國總統特使克里（負責氣候變化問題）舉行了會談。兩人就全球變暖問題進行磋商，面向10～11月將在英國召開的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26），力爭加強日美合作。 小泉和克里此前在國際會議上會談過，也曾舉行在線會談。本次是拜登政府上台後，克里首次以總統特使身份訪日。克里說“世界已親眼看到了顯示氣候危機影響的證據”，認為要減輕全球變暖的不良影響，必須各國都推進對策。 31日上午，克里還與外相茂木敏充舉行了會談。茂木稱：“將著眼於COP26及未來，與美國一起推進邁向全球去碳化的舉措。” 官房長官加藤勝信在記者會上，就克里禮節性拜訪首相菅義偉表示：“氣候變化問題對世界而言是極其重要的課題。期待這成為確認日美合作的良機。” 菅義偉4月在美國主辦的領導人氣候峰會上，宣佈了2030年度溫室氣體排放量比2013年度減少46%的目標。美國也公佈了2030年比2005年減排50%～52%的新目標。兩國在2050年實際零排放這一目標上也達成了一致，計劃攜手引領國際社會的討論。（完）