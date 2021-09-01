日本推進在高知和宮崎近海設地震海嘯觀測系統

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【共同社9月1日電】日本防災科學技術研究所正在推進在高知、宮崎兩縣的近海海底，設置地震海嘯觀測系統“N-net”。這是應對南海海槽大地震的海底觀測網建設的一環，預定最早2024年度啟用。此舉將消除太平洋近海的觀測空白區域，並完善體制，使對海嘯高度的探知比以往最多提前20分鐘，探知地震則提前約20秒。 2011年東日本大地震後，政府推進強化觀測網。該研究所已在北海道近海至千葉縣房總近海設置了“S-net”，在熊野灘到紀伊水道近海設置了“DONET”。包括氣象廳運用的靜岡縣近海的觀測系統數據在內，探知的數據被運用於海嘯警報和緊急地震速報。 “N-net”用總長約1600公里的2條海底線纜連接地震儀和水壓儀，數據被發送至高知縣室戶市和宮崎縣串間市的陸地局。計劃2023年度設置完畢。 迄今一直是在陸地上捕捉強烈搖晃（S波）發生前的初期微動（P波），然後發佈地震速報。新的觀測系統則是在P波抵達陸地之前，就用海底的地震儀捕捉搖晃，還力爭通過靠近震源的水壓計來探知海嘯。 根據內閣府的預估，南海海槽大地震引發的海嘯將導致四國地區最多約7.4萬人死亡，九州地區最多約7.3萬人死亡。 該研究所的地震海嘯火山網絡中心負責人青井真表示“即使有避難塔等，如果不能迅速撤離，也無法挽救生命。通過運用該系統，可以實現儘早避難”，強調了效果。（完）