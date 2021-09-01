日本政府在防災日舉行首都地震演練

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【共同社9月1日電】日本政府在1日“防災日”開展了設想首都直下型地震的綜合防災演練。在採取新冠防疫措施的同時，由市民參加的防備地震、海嘯、風災、水災的防災演練也在各地實施。在氣象災害頻發和日益極端化的當下，防災演練能讓人們學會在危急時刻做出必要的判斷，從而保護生命安全。 政府的演練假定早晨7點10分左右發生了震源位於東京都23區的裡氏7.3級地震，都內觀測到震度7（日本標準），埼玉、千葉、神奈川各縣震度6強。首相官邸內召開了緊急災害對策總部會議，確認了受災情況和相關省廳的應對。 為防止感染新冠，包括閣僚在內實際進入會場的人數被控制在最低程度，大部分人以在線方式參加。 在視頻會議上，橫濱市市長山中竹春報告狀況稱：“接到大量火災和建築物倒塌的消息。”首相菅義偉回應：“將投入最大限度的人員和材料設備。”菅義偉在隨後的記者會上要求國民採取行動保護生命安全，避免囤積和搶購食品及生活必需品。 今年適逢造成大量人員死亡的紀伊半島暴雨10週年，三重縣1日在縣政府舉行了假定颱風登陸導致大規模風災水災的紙上演練。青森縣三澤市也在初中和小學等舉行了設想發生地震、海嘯的疏散演練。 首都圈9都縣市往年都會舉行的聯合防災演練因東京殘奧會正在舉行，將改在11月7日在橫濱市實施。 根據政府的災害預估，若發生震源位於東京都中心地區南部的裡氏7.3級地震，最差情況下將有2.3萬人死亡，全損及燒毀的建築物為61萬棟，經...