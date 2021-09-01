關注：對新冠拉姆達毒株全面登陸日本的擔憂高漲

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【共同社9月1日電】來自南美的新冠病毒變異株“拉姆達毒株”全面登陸日本令人擔憂。7月，因東京奧運入境的30多歲女性確診陽性。包括正在日本國內肆虐的來自印度的德爾塔毒株等，輸入性變異毒株或許會造成傳染爆增。拉姆達毒株也可能具有強傳染性，加強邊境口岸檢測再次受到關注。 世界衛生組織（WHO）和日本國立感染症研究所等表示，2020年8月南美國家秘魯最先報告確認了拉姆達毒株。之後，在鄰國智利等地也有發現，還擴大到了美國和歐洲。 WHO今年6月把拉姆達毒株指定為警戒度次高的“需要關注的變異株”。例如“L452Q”、“F490S”、“T76I”等，該病毒持有的多個變異謎團重重。有意見指出，可能感染性加強，或者會對免疫功能造成某種影響。 東京大學副教授佐藤佳等報告稱拉姆達毒株感染性強，疫苗也有可能難以發揮效果。關於感染性，有其他專家認為可能與德爾塔毒株的程度相同。 但是在日本，拉姆達毒株未被列入德爾塔毒株、來自南非的貝塔毒株、來自巴西的伽馬毒株等“需要關切的變異株”以及低一級的“需要關注的變異株”之中，並非政府的監測對象。 在日本首次發現拉姆達毒株是7月20日。從秘魯抵達東京羽田機場的女性在檢測中確診陽性。該人無症狀，可能被移送到了賓館等療養設施，但厚生勞動省發佈消息是在過了2週多的8月6日，而且未透露該女性是東京奧運相關人員直至13日被媒體報道出來。 官房長官加藤勝信18日在記者會上說明稱：“...