日本2020年離職人數9年來首次超過入職人數

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【共同社9月1日電】日本厚生勞動省8月31日公佈的2020年就業動向調查結果顯示，因懼怕感染新冠而辭去工作或失業的人數增多，離職人數9年來首次超過入職人數。全年離職者達727.21萬人，入職者為710.34萬人。跳槽者為469.26萬人，占到入職者的三分之二。 顯示因離職或解僱而辭去工作的勞動者比例的“離職率”為14.2%，較上年下降1.4個百分點。顯示就業或跳槽後開始工作的勞動者比例的“入職率”為13.9%，下降2.8個百分點。 入職率和離職率合計的“累計勞動移動率”為28.1%，達到1996年的27.6%以來的低位，表明就業流動性下降。厚勞省負責人表示：“原因可能是新冠疫情下就業形勢趨冷，出現了避免主動離職或跳槽的動向。” 從行業來看，受疫情衝擊嚴重的生活服務及娛樂業離職率反超入職率2.6個百分點，餐飲和住宿業則反超0.6個百分點。另一方面，因推進數字化持續面臨人手不足的信息通信業入職率大幅超過離職率5.4個百分點。 調查對象為約1.5萬家有5人以上員工的單位，其中6成給出有效回答。（完）