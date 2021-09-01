調查顯示15～19歲曾考慮自殺者高達3成

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【共同社9月1日電】日本財團8月31日公佈了以全國2萬名10～79歲男女為對象的有關自殺的調查結果。“過去曾認真考慮過自殺”的回答佔整體的24.0%，但在十多歲後半段（15～19歲）人群中的比例高達32.2%，相當於約3人中就有1人。 據厚生勞動省與警察廳的統計，去年小初高學生的自殺人數為499人，創1980年有統計以來歷史新高。據悉也存在因新冠疫情對家庭問題感到壓力的傾向。日本財團呼籲“希望周圍的人察覺（孩子們的）異樣”。 調查4月在網上實施。15～79歲年齡段的對象來自所有都道府縣，13、14歲的對象來自首都圈1都3縣，共收到約2萬份有效回答。 調查鑑於新冠疫情擴大，詢問了“最近一年以內”是否考慮過自殺。“考慮過”的回答佔整體的6.4%，在15～19歲年齡段為15.8%，達到整體的2倍以上。15～19歲的女性尤高，達到21.3%。 一年以內曾考慮過自殺的人感到壓力的原因包括“抑鬱症等精神健康問題的症狀惡化”、“經濟困難”等。在15～19歲年齡段則呈現深受家庭相關因素影響的傾向，諸如“來自同住家人的語言暴力”、“與同住家人共處的時間增加”等。日本財團表示：“原本家庭不和的孩子可能因家人居家而無處可逃。”（完）