日本數字廳啟動 菅義偉要求改善行政手續

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【共同社9月1日電】作為日本數字改革指揮塔的數字廳1日啟動並舉行了儀式。首相菅義偉例舉了行政手續在線化遲緩、個人編號卡普及率低迷等課題，要求職員儘早改善。要促成改革成功，包括充實對不擅長操作數字設備人群的支援等，需要解決重要課題，該廳將加速探討。 儀式在東京都千代田區的民間大樓內的辦公室舉行。菅義偉在線參加，表示“希望大家抱有自由的想法和速度感，以改造整個國家的心情來想方設法”。 數字廳當天公佈了幹部人事安排。職員約有600人，其中民間出身者約有200人。就任工作人員一把手“數字監”的一橋大學名譽教授石倉洋子在啟動儀式上強調：“數字是創建新社會的原動力。希望將此作為大幅改變日本在全球地位的機會。” 包括補貼發放遲滯等，數字廳把未能迅速實施新冠對策作為教訓而啟動。今後，將致力於修改中央政府部門和地方政府所用信息系統、普及在線辦理行政手續所必須的個人編號卡等。 若數字改革得到推進，行政手續等將大幅改變。總務省估算不擅長操作數字設備等、需要支援的60歲以上人士有1000萬人左右，朝野政黨要求給予支援。（完）