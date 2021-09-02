日本24家企業成立協會將推動量子技術普及

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【共同社9月2日電】為了推動據稱不可能被竊聽的“量子密碼”以及能幫助解決複雜課題的“量子計算機”等量子技術的普及和產業振興，日本相關企業1日成立協會。東芝、NEC、豐田汽車等24家企業成為會員，將舉全國之力構建合作體制，以期強化國際競爭力。 協會名稱為“通過量子技術創造新產業協議會”，1日上午在東京舉行成立大會，東芝社長綱川智當選運營一把手。協會將就量子技術的動向及可應用的領域推進調查，並考慮完善人才培養和技術普及的相關制度。 會員還包括NTT、日立製作所、富士通、三菱化學、JSR、瑞穗金融集團、東京海上控股、第一生命保險等。今後將繼續招募會員，力爭早日達到100家以上。 量子技術現階段被視為日本的優勢領域，但中國等正在全力追趕。預計包括加速新藥的發現、提升物流效率、加強通信安全等，要保持優勢進一步加快研發將是關鍵。 該協會1日下午在東京舉行研討會並在網上公開。東芝執行董事高級常務董事島田太郎表示：“將集結各方力量力爭創造出新的產業，希望儘可能提高在社會實際應用的速度”。（完）