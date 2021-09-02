亞馬遜雲服務發生故障 日本多家企業受影響

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【共同社9月2日電】通過外部服務器管理數據等的“雲服務”提供商美國“亞馬遜網絡服務”（AWS）2日透露，其在日本的服務出現故障。使用該服務的各家互聯網證券公司發生網站難以登錄的問題，NTT都科摩的部分服務也出現癱瘓，此外氣象廳官網的數據更新延遲，影響範圍較大。 據AWS稱，上午7點半網絡連接出現問題。據稱是連接用的設備發生故障，公司進行了修復。 互聯網券商松井證券上午9點左右接到客戶詢問後發現了問題，已確認的故障包括股價信息發佈延時、網站連接變慢等。SBI證券及樂天證券也遭遇類似狀況，這些公司均從使用AWS的公司獲取股價等信息。 NTT都科摩表示，通話和數據通信可正常使用，將對影響範圍進行調查。瑞穗銀行的智能手機APP出現癱瘓。 日本航空公司的航空貨物重量管理系統也發生故障，但據稱不影響客機運營。另一方面，據東京羽田機場相關人士稱，全日空在羽田機場第二航站樓運用的出票系統發生部分故障，正在進行修復。 AWS曾在2019年8月發生大規模系統故障，導致客戶企業的網游、手機支付APP等服務一度無法使用。（完）