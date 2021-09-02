獨家：優食日本停止留學生新註冊成為送餐員

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【共同社9月2日電】2日採訪相關人士獲悉，運營送餐服務“優食”（Uber Eats）的優食日本公司（東京）停止了持“留學”在留資格的外國人新註冊成為送餐員。 該公司此前在各地設置的辦事處，每半年以面對面形式確認外籍送餐員的在留資格。對於留學生，則向所在學校等確認是否有學籍。關於停止的理由，該公司接受採訪介紹稱“確認工作需要龐大的經營資源，無法確保遵守法律法規”。 據相關人士稱，8月25日停止了註冊。據分析，受新冠疫情擴大影響，打工減少，依靠當送餐員來維持生計的外籍留學生眾多，優食此舉或許會對今後想註冊的留學生的生活造成影響。此外，如果送餐員減少，也可能導致對用戶的服務質量下滑。 留學生若在出入國在留管理廳獲得“資格外活動許可”，那麼一週可以最多工作28小時。對於持有工作時間同樣受限的“特定活動”在留資格的外國人，優食此次也停止了註冊。另一方面，已註冊成為送餐員的留學生等可以繼續工作，對於“永住者”和“日本人配偶”等沒有就業限制的外國人，優食今後也接受新的註冊。 有關優食，東京警視廳6月以涉嫌讓非法滯留的越南人作為送餐員工作，違反《入管難民法》（助長非法就業）為由，把當時的運營公司和幹部等的資料移送了檢方。有鑑於此，其他送餐公司也加強了監管，例如為再度確認送餐員的在留資格而暫停註冊等。（完）