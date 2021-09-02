日本政府認為難以在12日全面解除緊急事態宣言

Newsfrom Japan

【共同社9月2日電】日本政府相關人士1日透露，關於向東京等21個都道府縣發佈的新冠緊急事態宣言，政府內部認為12日到期難以全面解除的看法增強。新確診感染人數在部分地區呈減少趨勢，但有些地區的醫療提供體制依然吃緊，延長宣言在所難免。首相菅義偉下週將與相關閣僚磋商並做出最終判斷，通過召開對策總部會議正式敲定。 向厚生勞動省提議新冠對策的專家組織分析稱：“幾乎所有地區均出現前所未有規模感染人數的狀況持續。”主席脇田隆字在會後的記者會上就全面解除宣言稱：“1日現階段尚無法判斷是否可能。” 受傳染性較強的德爾塔毒株影響，日本全國單日新確診感染人數最多超過2.5萬人。重症患者到8月31日（2110人）為止，連續19天刷新最高紀錄。9月1日為2092人，較前一天減少18人。官房長官加藤勝信在記者會上謹慎地表示：“有必要繼續關注今後動向。” 厚生勞動相田村憲久在8月下旬的NHK節目中就解除宣言表示：“考慮到現狀的話，可能相當困難。”日本醫師會會長中川俊男在9月1日的記者會上給出了有必要延長宣言的看法。官邸消息人士透露：“宣言應該不會12日到期就一下子解除。” 政府預計將基於下週前半周的病床使用率等數據，判斷延長宣言的對象地區。關於延長幅度，有方案提出定為約2週時間。對於解除宣言的地區，也將主要圍繞過渡至防止蔓延等重點措施以防疫情反彈的方案進行探討。 政府8月27日將北海道等8個道縣追加為緊急事態宣...