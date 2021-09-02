東京醫療機構回覆稱可增加新冠病床150張

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【共同社9月2日電】日本東京都政府2日召開新冠疫情監測會議，就要求都內醫療機構確保病床一事透露收到回覆的情況稱，截至1日的初值是合計有150張病床。基於修改後的《感染症法》，東京都與厚生勞動省聯合提出了要求。至此，可以立即使用的新冠病床增至6117張。其中，重症患者用病床增加73張，佔此次回覆的近半數，增至465張。 現狀是確保的病床數遠少於設為大致目標的合計7000張，醫療現場的嚴峻狀況凸顯。今春以來，奈良縣和大阪府也要求確保病床，分別增加了約50張和約550張，但改善效果仍是未知數。大阪8月第二次提出要求，但沒有大幅增加，護士等人員不足是共通的課題。儘管各地出現了設置“野戰醫院”和氧氣站等臨時醫療設施的動向，但無法預計能否成為解決病床告急問題的決定性手段。 對於東京都和厚勞省的要求，已接收新冠患者的358家醫療機構中，約1成還沒有回覆。東京都的負責人說“沒有回覆的醫療機構的病床不包含在內，希望大家將此視為中途數據”，說明稱預計今後會增加。該人表示“重症病床增加到這種程度，是巨大成果”。知事小池百合子在會後接受媒體採訪稱“將進一步要求增加”，有意尋求更多合作。 與會的東京都醫師會副會長豬口正孝說明稱，把其他病床轉用於新冠需要一些時間。他還把確保負責新冠應對的醫務人員例舉為課題，“朝著7000張的目標，將拼命努力擴充”。 東京都與厚勞省8月23日向都內約1.4萬家醫療機構提出要求，...