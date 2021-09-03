關注：阿富汗女運動員亮相殘奧會跆拳道賽場

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【共同社9月3日電】東京殘奧會阿富汗跆拳道女子49公斤級選手紮基亞･庫達達迪（22歲）2日實現了首次上場比賽。雖然她因政局不穩一度無望參加殘奧會，但在國際社會的支援下離開混亂的祖國來到日本。首戰她對陣烏茲別克斯坦選手、復活戰時面對烏克蘭選手，雖然最終落敗，但在冒生命危險參加的國際賽事上努力拼搏。 掌握阿富汗實權的伊斯蘭主義組織塔利班過去對女性和體育進行壓制。塔利班對庫達達迪參加殘奧會如何反應、是否尊重女性人權或再度受到國際社會的關注。 2名阿富汗運動員已結束所有項目的比賽。國際殘奧委會（IPC）首席品牌與宣傳官斯彭斯2日稱，不著急讓他們離開日本，將花必要的時間“使他們去本人能得到尊重並安心生活的國家”。據支援者稱，澳大利亞政府已向2人發放簽證。 庫達達迪用白色頭巾蓋住頭髮進入賽場，首戰和復活戰均一度領先，但顯出疲勞的中盤之後被對手逆轉。首戰對陣的ISAKOVA Ziyodakhon（23歲）在比賽後表示：“她能來日本（參賽）我很高興。”庫達達迪本人並未接受採訪。 庫達達迪生來手臂有殘疾，在看到本國運動員在奧運會上的活躍表現後開始了跆拳道生涯。據IPC稱，她是繼2004年雅典殘奧會之後第二名參加殘奧會的阿富汗女運動員。在陷入政局動盪前的採訪中，她曾表示對參賽“非常期待”。 8月15日塔利班掌握實權後，阿富汗殘奧委會向殘奧會方面表示將放棄參賽。庫達達迪發佈視頻寄語謀求對參賽的支援，並與...