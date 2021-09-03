贊助商表示東京殘奧會便於宣傳企業形象

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【共同社9月3日電】與在新冠疫情下圍繞舉辦的輿論出現分歧的東京奧運會相比，東京殘奧會受到的輿論風向柔和，安心情緒在支撐大賽的贊助企業中擴展開來。有意見認為力爭實現共生社會的大賽理念引發了共鳴，有人表示“容易宣傳致力於重視多樣性的經營這種形象”。 “輿論反響很好，企業形象受損風險也小於奧運會。當贊助商很不錯。”相關人士這樣看待殘奧會。奧運會之際，由於新冠疫情擴大再加上臨近開幕曝出了醜聞，要求停辦和延期的意見湧出。擔心受到批評的贊助企業對廣告宣傳心生猶豫等，頗為操勞。 對於殘奧會，日本生命保險公司給予肯定說“（運動員）竭盡全力的姿態讓我們大受感動”。通過電視廣告等做宣傳的三井不動產公司回顧稱，“為運動員加油的氣勢高漲，觀眾的善意反響較多”。 比賽場館允許打出有企業名稱的廣告牌，某贊助企業相關人士表示“容易傳遞加油的意圖”，強調了效果。 贊助企業在大賽運營方面也表現活躍。松下提供了子公司開發的“力量輔助服”，為減輕力量舉重項目比賽輔助員的負擔作出了貢獻。在營養方面支援日本代表團的味之素公司表示“通過給予支持獲得的知識有助於解決人們的營養難題”。 另一方面，贊助商中也有意見認為由於疫情惡化，廣告效果不及預期。銷售相關產品的部分店舖曾收到反對舉辦奧運會的顧客的投訴，店舖負責人吐露心聲說：“在疫情擴大的當下，難以全力促銷。”（完）