日政府擬定放寬行動限制方案 以疫苗接種進展為前提

Newsfrom Japan

【共同社9月3日電】根據3日獲悉的日本政府放寬行動限制方案，在新冠疫苗接種取得進展的前提下，即使在發佈緊急事態宣言的地區，只要採取充分的防疫措施，也將允許餐飲店提供酒類。政府力爭在10～11月完成對所有希望接種疫苗者的接種，可能設想在這一階段放寬限制。政府將允許已經接種的人員跨境移動，並考慮重啟旅遊支援項目“Go To Travel”。 政府計劃最快下週公佈重啟社會經濟活動的路線圖。在感染者持續激增、醫療機構病床告急尚未緩解的情況下公佈放寬限制方案或將引發議論。傳染病專家當中也存在謹慎意見，政府將在充分評估疫情等的基礎上做出最終判斷。 政府新冠感染症對策小組會3日召開討論放寬社會經濟活動限制的會議。圍繞疫苗接種率提高後怎樣的生活將成為可能，將彙總對政府的建議。 放寬限制方案指出，“隨著接種的推進，若以基本的防疫措施為前提，就能在一定程度上控制疫情蔓延”。方案將允許餐飲店提供酒類，並放寬營業時間限制。貫徹防疫措施的大型活動的人數限制也將放寬。 政府在北海道、東京、大阪、沖繩等21個都道府縣發佈了緊急事態宣言，對象地區要求提供酒類及卡拉OK的餐飲店停業，其他餐飲店將營業時間縮短至晚上8點。上述都道府縣的宣言都將在12日到期，但外界普遍認為全面解除很難。（完）