日本力爭建立國際去碳資源供應鏈

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【共同社9月5日電】日本政府與國內的能源相關企業為推進去碳化，將全面強化與亞洲及中東各國的合作。除了力爭構築“去碳資源”氨氣的穩定供應鏈之外，政府還考慮通過1萬億日元（約合人民幣59億元）的金融援助，推進亞洲地區分階段去碳化，並帶動日本企業擴大商機。 燃燒時不產生二氧化碳（CO2）的氨氣和氫氣有望廣泛用於發電和船舶燃料等，電力公司等正在推進實證項目。預計氨氣需求2050年將達到3000萬噸，相當於現在國內消費量的約30倍，僅憑國內生產難以滿足需求，充實海外採購體制是關鍵所在。 7月經濟產業省作為中間人，與阿拉伯聯合酋長國（UAE）的阿布扎比國營石油公司、日本的JERA、INPEX（前國際石油開發帝石）等就為構築氨氣供應鏈開展調查達成了一致。JERA還在與馬來西亞的國營企業和挪威企業探討完善供應鏈及製造方面的協作。 電源開發（J-Power）也力爭實現回收天然氣開採中產生的二氧化碳並儲存到地下的業務實際應用，已在印度尼西亞著手調查。 經產省除了10月召開亞洲各國部長出席的兼顧去碳化和經濟增長為主題的會議之外，還將舉行關於建立氨氣供應鏈的國際會議，目的是在亞洲地區去碳化舉措方面確保主導權。（完）