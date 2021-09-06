東京帕運會閉幕 日本奪得51枚獎牌

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【共同社9月6日電】

第16屆夏季帕運會5日在東京國立競技場舉行閉幕式，結束了13天的比拼。與奧運會一樣，本屆帕運會受新冠疫情影響推遲了一年，在緊急事態宣言下以原則上不接納觀眾的方式舉辦，但來自全世界的約4400名殘疾人運動員展示個性和能力，宣傳了相互尊重多樣性的「共生社會」的意義。

包括奧運會在內的兩大盛會未出現致命性問題，完成全部日程，耗時8年籌備的大賽結束了。另一方面，對眾多混亂和舉辦的批評意見湧現，與原本描繪的大賽藍圖距離甚遠。奧組委失去了大部分門票收入，預計虧損規模達到數百億日元等，留下了眾多課題。

日本代表團在2016年里約熱內盧帕運會上首次以零金牌告終，此次奮起反攻，奪得了13枚金牌。獎牌總數有51枚，為迄今第二多。來自162個國家和地區的運動員與難民代表團參賽。政局不穩的阿富汗的運動員也在多個國家和相關機構的支援下出場。 秋筱宮作為日本天皇的代表出席了閉幕式，首相菅義偉也到場參加。運動員事先在場地內等候，舉行了僅各國和地區旗手參加的入場儀式。

帕運會會旗由東京都知事小池百合子經國際帕運委會（IPC）主席帕森斯，交給了三年後舉辦地巴黎的市長伊達爾戈。帕森斯對舉辦致謝，表示「拉開了邁向包容性未來的帷幕」，宣佈了閉幕。帕運會聖火熄滅。（完）