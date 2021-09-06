焦點：東京殘奧會發出強烈訊息引發共鳴

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【共同社9月6日電】5日閉幕的東京殘奧會受到高度關注，成為了促進對殘障人士理解的契機。雖然奧運會從申辦階段起就被指缺乏舉辦意義，又因新冠疫情受到了強烈批評，但訊息性更強的殘奧會則引發了一定的共鳴，也有東京都幹部坦言“得救了”。持續擴大路線的國際殘奧委會（IPC）彰顯了存在感，為進一步提升地位打下基礎。 ▽深入家庭 “這13天裡，一打開電視就是殘奧會。在我們的每一天中，殘奧運動已成了司空見慣的場景。我覺得國民的心中起了變化。”東京奧組委主席橋本聖子在5日的總結記者會上滿意地說。 雖然在緊急事態宣言下，所有比賽場館原則上都空場辦賽，但NHK的播出時長達到540小時，創下了主辦國電視台的最長紀錄。民間電視台也首次轉播了部分比賽，殘奧運動深入家庭。有奧組委幹部透露，殘奧會期間在巴士裡看到小孩子央求家人“準備好把硬地滾球錄下來”，驚訝地說“小孩子也變得會說這些了呀”。 比賽用假肢和輪椅的技術革新持續，如今已是成績直逼奧運會紀錄的頂級殘奧運動員活躍的時代。他們堪稱“超人般”的卓越技術和超越殘疾與否的“共生”訊息也吸引了人們。另一名奧組委幹部指出：“與奧運會相比，批評也少了許多。咬緊牙關堅持辦奧運會，也是為了辦好殘奧會。殘奧會正是東京辦賽的意義所在。” ▽影響力 2012年倫敦殘奧會的成功舉辦擴大了殘奧會的影響力。IPC主席帕森斯強調：“這是地球上最具引發變革之力的體育盛會。” 殘奧會不僅參賽國...