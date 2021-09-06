調查顯示73%的日本媽媽因疫情感到壓力

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【共同社9月6日電】明治安田生命保險公司6日公佈的問卷調查結果顯示：新冠疫情長期持續令超過73%的媽媽們感受到了壓力。該公司分析認為，原因可能是防疫對策使得媽媽之間難以會面，從而失去了分享育兒樂趣和煩惱的機會。 該調查於7月14日～27日在網上實施，20～79歲的男女共5640人給出了回答。表示感受到壓力的受訪者佔65.3%，每3人中就有2人。從性別來看，男性為59.2%，女性則高達71.3%。具體到有孩子的女性，該數值更是達到了73.8%。 向回答感到壓力的人詢問原因（多選），總體上居於前列的是“外出限制”（62.9%）和“擔心感染”（54.9%）。在媽媽們看來，“與人見面的機會減少”占到59.0%，高於全體的數值（47.3%）。 明治安田綜合研究所首席經濟師小玉祐一就調查結果指出，“這表明繼續克制行動的模式已接近極限”。他分析稱，尤其是專業主婦“與因工作外出的人相比，壓力更容易堆積”。（完）