聚焦：奧運造成社會分裂 政府拉動經濟設想落空

Newsfrom Japan

【共同社9月6日電】新冠疫情下舉行的東京奧運會和殘奧會5日閉幕，在要求停辦的呼聲中“強行”舉辦導致國民不信任並造成社會分裂。日本政府恢復經濟及提升威信的意圖完全落空，另一方面也有奧運相關人士認為“如果停辦的話，整個日本會更消沉”。奧組委總結稱最大課題的新冠對策沒有問題。如何評價申辦成功以來長達八年舉全國之力的這一巨大項目並不容易。 ▽事後驗證 奧組委主席橋本聖子在5日的記者會上，回顧史上首次延期一年、在緊急事態宣言下舉辦的這屆動盪的奧運會稱，“殘奧會的舉辦也實現了安全第一，沒出現大問題迎來了閉幕日”。 奧組委每天公佈檢測件數和確診陽性人數，7月1日以來發佈的賽事相關陽性人員包括44名運動員在內累計863人，奧組委說明稱“穩定維持在一定的較低數值”（奧運舉辦統管中村英正語）。通過徹底檢測並盡快隔離陽性者的方法，把東京晴海奧運村的聚集性病例控制在奧運會期間1件、因新冠住院的運動員僅殘奧會1人的水平。 奧組委專家會議成員、國立感染症研究所感染症危機管理研究中心主任齋藤智也在3日的記者會上表示，“完善了可在入境前後的檢測中發現無症狀感染者的態勢，這在一定程度上奏了效”。 另一方面，仍有很多觀點認為傳染性強的德爾塔毒株擴散，加上奧運“節慶氛圍”導致了夏季感染者激增。齋藤就因果關係指出“有必要通過事後驗證來判斷”。 ▽設想破滅 2013年9月申奧成功後，政府提出目標到2020年使訪日外國遊客達...