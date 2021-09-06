獨家：日本對全球教育夥伴組織未明示資助額

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【共同社9月6日電】4日獲悉，有關致力於支援低收入國家兒童教育的國際基金“全球教育夥伴組織”（GPE）向各國募集的2021年至2025年活動資金，七國集團（G7）中僅日本未在今年7月底舉行的資金募集會議上表明新的資助額。 6月舉行的七國集團（G7）峰會鑑於疫情下到初中階段有1100萬女童面臨無法返回學校的風險等，就5年內至少資助共計27.5億美元達成一致。各國給出多少資助額引起關注。國際NGO有批判意見稱“可能被看作日本對促進女性教育並不積極”。 7月的會議為向各國募集支援基礎教育的資金而在英國召開。G7各國紛紛給出具體資助額：英國6億美元、法國4億美元、德國3.9億美元、美國3.05億美元、加拿大2.44億美元、意大利3000萬美元。 日本外相茂木敏充通過視頻寄語表示“包括在教育領域繼續支援GPE在內，今後5年將提供超過15億美元的支援”，但未提及對GPE新的具體資助額。日方對2021年已決定資助700萬美元。 GPE首席執行官奧爾布賴特接受共同社採訪時稱日本未明示資助額“屬實”，表示“希望日本在國際教育領域也發揮領導力”。 外務省負責人就未明示資助額的理由稱：“日本按年編制預算，無法明確回應長期資助請求。”該負責人表示，包括與低收入國家的個別合作在內，將探討綜合性支援。 不過，日方曾有向其他國際組織等宣佈提供長期資助的先例。（完）