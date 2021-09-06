日本政府擬延長緊急事態宣言

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【共同社9月6日電】日本政府相關人士6日透露，關於作為新冠疫情對策向21個都道府縣發佈的緊急事態宣言，政府擬以首都圈4都縣等大城市地區為主把12日的期限延長，已就此展開協調。政府認為雖然東京都等地感染人數呈減少趨勢，但醫療提供體制仍持續緊張。大阪府知事吉村洋文表示“延長也是不得已”。關於17個道府縣，將密切關注疫情作出判斷，但解除的地區預計僅限一部分，即便解除也考慮過渡為防止蔓延等重點措施。 關於延長的幅度，出現了2至3週左右的方案。不過考慮到自民黨總裁選舉（29日投計票），首相身邊人士認為“解除宣言是否應由現政府作出判斷，這讓人很傷腦筋”，如果交由新首相判斷，就可能延長一個月左右。 首相菅義偉7日傍晚與經濟再生擔當相西村康稔及厚生勞動相田村憲久等相關閣僚確認了疫情。考慮8日也舉行相關閣僚磋商，最快9日召開政府對策總部會議作出決定。此外，以疫苗接種取得進展為前提，還計劃公佈旨在重啟社會經濟活動的路線圖。 上述宣言目前對21個都道府縣發佈。5日的內閣官房資料顯示，最近一週每十萬人中新增病例均為疫情最嚴重的“第四階段”（疫情爆發式擴大），19個都府縣的病床使用率也仍是第四階段的水平。 官邸消息人士指出“東京、大阪、愛知的病床使用率很高”，還表示將把大城市及其周邊作為一個整體加以判斷。 吉村在府廳向記者團表示：“醫療吃緊，很難解除宣言。”（完）