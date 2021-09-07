專訪：豐田董事庫夫納稱將引領智慧城市開發

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【共同社9月7日電】豐田汽車公司牽頭試驗城市“Woven City”（靜岡縣裾野市）計劃的董事詹姆斯·庫夫納近日在線接受共同社獨家採訪。他闡述抱負稱，將在實踐中發揮通過城市開發積累起來的經驗，“為了地球的未來，在智慧城市的技術利用方面引領全球”。 Woven City正在推進準備工作，計劃最快2024年部分開業。豐田力爭超越汽車製造範疇，向提供實現人們出行自由的產品和服務的“Mobility Company”轉型。Woven City作為“實驗室”將發揮重要作用。 庫夫納指出，世界各地城市面臨的共同課題包括如何減少汽車造成的空氣污染及事故、實現健康的生活等。他強調，人口密度高、老齡化嚴重的日本“是測試技術的優良場所，如果能在這裡創造出有價值的東西，那麼在哪裡都可以通用”。 Woven City的建設及運營方面將發揮豐田的強項，用車輛設計及車載軟件開發中培養的技術設計街區。城市開發中還將採用擅長的“改善”手法。他表示城市“蘊藏著成為誕生新技術並引領（世界）變化的催化劑的可能性”。 另一方面，由於要處理包括個人信息的大量數據，如何兼顧居民的隱私成為課題。庫夫納自信地表示“豐田有著構建能贏得人們信任的產品及服務的傳統，希望在此次的項目中也能實現”。（完）