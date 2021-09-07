身障運動相關人士對專用體育館停用大傷腦筋

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【共同社9月7日電】

身障人運動專用體育館「日本財團Para Arena」預計將在2021年度內結束運營。該館是面向東京帕運會，作為身障人運動員的強化設施於2018年開設的。結束運營是因為只獲得了3年土地使用許可，該館關閉後建築物可能被拆除。現在只接受截至今年12月內的預約。

在東京帕運會促成競技普及勢頭高漲的形勢下，相關人士不得不尋找新的訓練基地。為日本隊奪得男子輪椅籃球銀牌作出貢獻的鳥海連志（22歲）說：「訓練場地怎麼辦是個難題。（這關係到）今後我們如何提升本項目的人氣。」

輪椅籃球和橄欖球比賽時，運動員會劇烈碰撞甚至摔倒，俱樂部隊伍與體育團體即便想借普通體育館，有時也被拒絕。新冠疫情長期持續，借用學校的體育館也很難。

Para Arena是無障礙體育館，為了讓輪椅輪胎痕跡等不容易留下，體育館的地板打了兩層蠟。目前由日本財團帕運會支持中心負責運營。

日本輪椅橄欖球聯盟理事佐藤裕指出：「這是促成了飛躍性進步的重要設施。」日本硬地滾球協會相關人士也表示：「給我們提供了能專心訓練的場所，非常感謝。結束運營很遺憾。」

體育團體有意見提出「希望能繼續使用」，但相關人士稱預計難以延長運營時間。支持中心的負責人表示「將繼續協調」。

日本輪椅籃球隊主教練京谷和幸期待稱：「從整個身障人運動來考慮，訓練場地減少非常成問題。希望看到運動員在東京帕運會的精彩表現，表態願意提供訓練場地的地方政府會增多。」...