世博會大阪館計劃主打“未來診斷體驗”

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【共同社9月7日電】日本大阪府與大阪市政府日前彙總了在2025年大阪・關西世博會上展出的場館的概要。計劃以“未來診斷體驗”為名，設置只需乘坐即可自動診斷參觀者健康狀態的遊樂設施，以及根據診斷結果可以從人工智能（AI）處獲得旨在“年輕10歲”的飲食與運動建議的區域。最快將在本月內制定基本計劃草案，加緊具體化。 大阪館的主題是意味著重生的“REBORN”，把健康與醫療作為基軸。將成為亮點的是“抗衰老之旅”。參觀者乘坐專用設備攀登螺旋狀斜坡期間，機器將自動分析生物數據。還計劃建造機器人自動送餐的餐廳，提供符合診斷結果的菜餚。 場館將設在大阪市此花區的夢洲，為地上2層建築，總樓面面積約9000平方米。還將安排可體驗再生醫療流程的“未來醫院”和介紹關西企業最新技術的區域。部分設施將著眼於在世博會後使用，建成永久而非臨時設施。場館力爭從2023年度動工，2024年10月前後建成。費用預計為70億～80億日元（約合人民幣4.1億～4.7億元）。（完）