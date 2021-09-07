IAEA幹部要求日方就處理水排海安全性提供情報

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【共同社9月7日電】

正在日本訪問的國際原子能機構（IAEA）副總幹事兼核安全和安保司司長莉迪·埃夫拉爾7日訪問了日本經濟產業省，就東京電力福島第一核電站處理水排放入海一事表示，「要保證安全性，需要基於詳細的情報對排放計劃進行討論」，要求東電和日本政府提供相應的情報。

在與相關省廳交換意見中，埃夫拉爾強調稱，將根據IAEA安全性相關標準，「從放射線和環境安全的角度實施監控」。有關隨著排放入海的評估對象及其方法，她表示通過對詳細情報展開討論，可以進行具有透明度的評估。

日方由經產省原子能事故災害處理審議官湯本啟市和外務省裁軍不擴散及科學部長本清耕造等人出席。本清稱：「處理水在國內外引發關注，必須基於科學依據發佈正確情報。」

此外，會上還就處理水所含的放射性物質氚活度測定的手法以及實施時間進行了磋商。 經產相梶山弘志在內閣會議後的記者會上稱：「由IAEA發佈情報，對於提高日本舉措的透明度和信賴度來說是有效的。將繼續全面合作以得到妥當評估。」（完）