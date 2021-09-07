話題：地方政府設獎勵促進年輕人接種疫苗

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【共同社9月7日電】為促進年輕人接種新冠疫苗，日本地方政府紛紛推出附帶餐券和汽車抽獎等活動。被認為重症化風險低的年輕人中不少人猶豫是否接種，各地方政府在避免趨同壓力稱“並非強制接種”的同時，力爭通過宣傳獎勵促進接種防止疫情擴大。 愛知縣以截至10月底接種了兩劑的二三十歲人群為對象，通過抽選向兩萬人贈送1萬日元（約合人民幣587元）餐券。餐券可在該縣認證採取了感染對策的店舖使用，縣負責人稱此舉意在“促進接種的同時，對協助採取防疫措施的餐飲店提供支持”。 截至8月25日，愛知縣除醫務工作者等之外的二三十歲人群第一劑接種率均在20%以下，縣方為促進接種，在名古屋市中心地區開設面向年輕人的接種會場等積極採取了措施。 群馬縣準備了縣內住宿券和汽車的獎勵，對象是截至9月底完成兩劑接種、截至本年度末年齡為20至40歲的人群。在JR澀谷站附近開設面向該年齡層會場的東京都也將開發APP，可根據接種記錄在店舖享受打折等優惠。 據愛知、群馬兩縣透露，有質疑聲認為限制對象年齡有失公平，但這類意見並不多。政府對此採取容許立場稱：“只要不損害未接種者的利益，給予一定好處不算歧視。” 大阪大學特任教授大竹文雄（行動經濟學）表示：“有些年輕人擔心不良反應會對工作等造成影響。接種不僅是為自己，也是為了防止傳染給周圍的人，作為感謝設置獎勵措施是有效的。”（完）