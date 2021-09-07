豐田將為車載電池投資1.5萬億日元

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【共同社9月7日電】豐田汽車公司7日發佈消息稱，到2030年前將向混合動力車（HV）和電動汽車（EV）車載電池總計投資1.5萬億日元（約合人民幣881億元），以應對全球範圍的去碳化趨勢以及電動車需求的高漲。將推進一體化開發車輛與電池、降低車載電池的成本，力爭到本世紀二十年代後半期使每輛車的電池成本減半。 可延長EV等行駛距離的新一代“全固態電池”維持在2025年前實際應用的以往方針。據悉雖然使用壽命方面存在課題，但正在推進開發，設想首先面向HV儘早實現。 1.5萬億日元中，1萬億日元將用於完善生產線。提出電池的年供應量到2030年前擴大至200千兆瓦時，相當於目前6千兆瓦時的逾30倍，比原先計劃的180千兆瓦時有所提高。 最早在2022年中期發售的新型EV“TOYOTA bZ4X”電池的持久性能將提升至世界最高水平。目標是10年後使電池的容量保持率達到90%。 豐田面向行駛時的溫室氣體減排，提出目標到2030年使HV和EV等電動車全球銷量達到800萬輛。欲通過本輪投資加強電池業務、確保電池穩定性。 負責開發的執行董事前田昌彥在線上說明會上表示：“力爭普及更好的電動車，為（溫室氣體淨零排放的）碳中和做出貢獻。”（完）