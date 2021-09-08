尤金水俁病照片集再次出版 向全世界展現悲劇

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【共同社9月8日電】向全世界介紹水俁病悲劇的已故攝影師尤金･史密斯與前妻艾琳･美緒子･史密斯（71歲）的照片集《MINAMATA》日文版歷經絕版後日前重新出版。出版契機為描繪尤金故事的同名好萊塢影片23日起將在日本公映。艾琳表示，“希望大家拿起成為電影題材的照片集，了解真實的人與事。” 兩人曾在1971年至1974年生活在熊本縣水俁市。拍攝患者日常生活、與引發水俁病的窒素公司談判場景的照片集先後於1975年和1980年出版英文和日文版，1991年發行新裝版後成為絕版。 大約5年前收到拍成電影建議的艾琳嚮導演等介紹水俁市，致力於讓更多人了解當地。飾演尤金的是演員約翰尼·德普。通過知名演員的出演能夠吸引更多人觀看影片和了解水俁病的悲劇，不過拍成電影會出現未基於事實的描寫。 艾琳坦言，“離開自己的手或許會變得無法控制，這令我深感不安。”她認為“再次傳遞事實是負起責任的方式”，向出版社提議再次出版。 照片集代表作之一是胎兒性患者上村智子（1977年21歲時去世）與母親在浴室拍攝的《智子入浴》。應遺屬意向，這張照片在近20年未有新展出和出版，但艾琳懇求遺屬並最終獲得對刊登的同意。新版裝幀為全新設計，並在卷尾介紹了當今課題與最新醫學見解。 照片集由東京Crevis出版，售價4400日元（約合人民幣260元）。艾琳表示，“水俁病問題尚未解決。希望電影和照片集成為救濟受害者及促進水俁發展行動的原動...