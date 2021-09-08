調查：日本逾1成公立初中小學因疫情延長暑假或停課

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【共同社9月8日電】7日從日本文部科學省的調查獲悉，受新冠疫情急速擴大影響，設有公立學校的地方政府中，在小學和初中延長暑假或者臨時停課的教育委員會超過了10%。不包括週六、週日的停課天數在小學和初中均最多為12天，平均為4.7天。實施分散進校·縮短授課時間的超過20%。文科省稱“將繼續支援學校的防疫措施，並關注今後的情況”。 此次調查向設置公立中小學等的都道府縣和市區町村教委詢問了8月以後的應對狀況。暑假結束時間各地有所不同，文科省調查了9月1日的情況。相當於所有教委約9成的1757個教委給出了回答。按學校類別分，具體是小學1684個教委、初中1676個教委、高中146個教委等。 實施延長暑假或者臨時停課（含預定）的有小學209個教委（12.4%）、初中215個教委（12.8%），最長的是茨城縣常陸太田市和靜岡縣燒津市，長達12天。實施分散進校·縮短授課時間的有小學387個教委（23.0%）、初中384個教委（22.9%），最長的均為千葉縣佐倉市的20天。 另一方面，高中停課的有28個教委（19.2%），分散進校·縮短授課時間的有50個教委（34.2%），佔比均高於小學和初中。 按都道府縣來看，停課比率最大的是茨城縣，小學和初中均為90.7%。分散進校·縮短授課時間方面，小學的比率最大的是神奈川縣（78.1%），初中則是福岡縣（75.0%）。 也有教委對臨時停課、分散進校·縮短授課...