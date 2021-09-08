聚焦：曾被視為經濟起爆劑的IR項目負面材料不斷

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【共同社9月8日電】日本眾議員秋元司被判實際服刑的瀆職舞台——包含賭場的綜合度假區（IR）在案件結束後也負面材料不斷。新冠傳染病的流行導致外國企業相繼撤退，有力候選地橫濱市也取消了引進計劃。將IR視為“經濟起爆劑”搖旗吶喊的首相菅義偉的下台，或使政府內部也失去推進的動力。 ▽特權的黑暗 “身處管轄IR項目的中央官廳要職，卻與特定企業勾結，嚴重損害了普遍的社會信任。”7日的判決批評了曾擔任負責IR的內閣府副大臣的秋元。不過政府欲將其作為個人問題逃避責任，國土交通相赤羽一嘉在記者會上表示，“將基於法律穩步推進必要的準備”。 秋元被捕是在安倍政府時期的2019年12月。當時是官房長官的菅義偉自信地稱“為實現日本力爭的觀光立國，需要（IR）”，沒有改變計劃。 但是認為會導致賭博依賴症等國民的反對聲音再次高漲，在野黨擴大追究“賭場特權的嚴重黑暗”。擔心影響國會審議的政府2020年1月推遲敲定關於選擇建設地點的基本方針，決定了與相關企業接觸的規則等防止違規措施。 此時出現了新冠疫情蔓延，有望參與該項目的外國企業業績急劇惡化，美國賭場巨頭拉斯維加斯金沙集團等退出。中央政府直到2020年12月才敲定基本方針，原本最快在本世紀二十年代中期的開業目標修改為二十年代下半期。 ▽沉重打擊 負面材料也在地方政府出現。8月的橫濱市長選舉中反對派山中竹春當選，有意在9月內發佈取消引進IR的宣言。由於橫濱市是訪日...