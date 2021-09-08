詳訊：日本政府擬延長緊急宣言至30日

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【共同社9月8日電】日本政府8日就目前向21個都道府縣發佈的新冠緊急事態宣言基本決定，宮城和岡山從13日轉入“防止蔓延等重點措施”，其餘19個都道府縣則把期限從12日延長至9月30日。正在適用重點措施的12個縣中，富山、山梨、愛媛、高知、佐賀、長崎這6個縣擬解除。多名政府與執政黨相關人士8日透露了該消息。9日將召開政府對策總部會議正式決定。 首相菅義偉8日圍繞對象地區和延長幅度，與經濟再生擔當相西村康稔等相關閣僚在官邸進行了協商。協商後，菅義偉向媒體說明稱：“明天將就緊急事態宣言和重點措施的地區和期間諮詢專家小組會。將基於諮詢結果，由政府做出決定。”他還表示：“將重視醫療體制狀況等做出判斷。” 有鑑於此，宣言對象將變為北海道、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、靜岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、廣島、福岡、沖繩這19個都道府縣。 重點措施的適用對象將變為宮城、福島、石川、岡山、香川、熊本、宮崎、鹿兒島這8個縣。期限與宣言相同，均為截至30日。 自民黨國會對策委員長森山裕與立憲民主黨國對委員長安住淳8日在國會內會談。關於宣言延長，兩人就9日下午在眾參兩院的議院運營委員會上接受政府報告的日程達成了一致。（完）