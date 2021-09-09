獨家：真子或10月提交結婚申請 為赴美做準備

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【共同社9月8日電】關於日本皇嗣秋筱宮的長女真子（29歲）與小室圭（29歲）年內結婚一事，8日採訪政府相關人士獲悉，宮內廳正在協調擬10月提交結婚申請。據悉真子提交結婚申請後將脫離皇籍，離開東京元赤坂的赤坂御用地內的宮邸住處，在都內公寓等處暫住。結婚後考慮移居小室作為據點的美國，這期間將推進準備。 預計小室將在美國的法律事務所就職。皇族沒有護照，真子赴美必須新做護照。真子提交結婚申請後，相當於天皇及皇族戶籍的“皇統譜”上將被登記為脫離皇族身份，與小室登記戶籍後，才可辦理護照發行的手續。 根據新冠疫情等，提交結婚申請的時間也有可能推遲到11月。 關於這一婚事，存在對小室家金錢糾紛的批評，宮內廳計劃不舉行相當於訂婚的“納采之儀”，以及在皇宮宮殿向天皇夫婦寒暄的“朝見之儀”等作為皇室的相關儀式。有方案提出作為一般的禮節，向天皇夫婦及上皇夫婦進行告別。 真子有意放棄接受脫離皇室時國家支付的一次性補貼（最多約1.5億日元，約合人民幣880萬元）。由於規定一次性補貼的《皇室經濟法》中沒有關於放棄的規定，宮內廳正在研究對策。 真子10月23日將迎來30歲生日，如果按照往年慣例，宮內廳將以書面形式公佈近況。11月30日將是秋筱宮生日，據相關人士稱，希望到與此相關的記者會為止結束一系列的手續。宮內廳考慮安排由兩人說明心情的機會。 真子與小室在2017年9月內定婚約，然而指出小室家金錢糾紛的週刊雜誌報...