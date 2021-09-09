關注：日本ECMO車出動次數因疫情第五波驟增

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【共同社9月9日電】可以直接搬送裝著人工心肺裝置“ECMO”患者的“ECMO車”受到關注。該車被用於重症患者的急救搬運，也被稱為“移動的重症監護室（ICU）”。因新冠疫情擴大的“第五波”，該車出動次數驟增。由於需要應急駕駛等專業技術，在5月開始運用該車的都立多摩綜合醫療中心（東京都府中市），隸屬名古屋市民間急救公司“NJC”的原消防員等負責駕駛。 “需要進一步醫療介入。要求出動ECMO車。”9月上旬在澀谷區的醫院內，裝著ECMO的50多歲新冠重症患者病情惡化。該中心的醫生等確認症狀後，決定將患者轉入都內的大學醫院。 為應對申請，NJC的岡本大介（39歲）在前一天就來到了東京。在檢查ECMO車後，他載著醫生和臨床工學技師等8人出發。他表示：“搬運是‘極致的團隊醫療’。安全駕駛自不待言，我將在全方位注意的同時握住方向盤。” 該中心出動ECMO車的頻率因第五波疫情，從每月2次驟增至每週3次左右。據日本ECMO網透露，第五波的ECMO搶救率約為80%，但生產廠家表示日本全國僅有約10家設施引進了ECMO車。 ECMO車比普通救護車更大，需要能熟練應急駕駛的司機。該中心的搶救急救中心長清水敬樹在開始運用ECMO車之際，拜託了委託過其他搬運業務的原消防員岡本等擔任司機。 NJC的主要業務原本是醫院的輔助工作、將臨終患者送至自家等，但去年起新冠相關業務驟增，還接受了ECMO車的駕駛。 清水強調：...