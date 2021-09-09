IOC處分朝鮮暫停資格 總結東京奧運會“安全”

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【共同社9月9日電】國際奧委會（IOC）主席巴赫8日在線上執委會會議後召開記者會，透露已決定對未參加新冠疫情蔓延期間舉辦的東京奧運會的朝鮮給予暫停資格至2022年底的處分。巴赫肯定8月8日閉幕的東京奧運會運營“可以說十分安全，沒有任何一項證據顯示疫情向東京和日本民眾擴散”，再次總結奧運會取得成功。 對於唯一拒絕派運動員參加東京奧運會的朝鮮國家奧委會（NOC），巴赫認為“（朝方）單方面決定不參加”，將停止對該國NOC的資金援助等。另一方面巴赫強調“運動員不應因組織和官員的錯誤判斷而受到為難”，透露擬為已獲得明年2月北京冬奧會參賽資格的朝鮮運動員以個人身份參加創造條件。 此外，作為證明奧運會舉辦和新冠疫情蔓延不存在關聯的發言的科學依據，巴赫列舉稱“不僅是東京，日本全國的感染人數增加”。 這是東京奧運會和殘奧會閉幕後IOC首次召開執委會會議，對賽事進行了總結，據悉運動員委員會、國際單項體育聯合會（IF）代表等接連發言對奧運舉辦表示感謝。巴赫面向疫情下的北京冬奧會指出，“從東京的經驗中學到最為重要的是，能夠安全舉辦奧運的自信與切實證據。”（完）