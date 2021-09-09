日本可疑訪問日均超六千 勒索軟件受害驟增

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【共同社9月9日電】9日從日本警察廳彙總的數據獲悉，今年上半年（1至6月）互聯網上設置的系統檢測到網絡攻擊等可疑訪問日均達到6347.4起，自2020年上半年起連續3個半年持續呈現超過6000起的高水平。 入侵企業等系統對機密數據加密的“勒索軟件”受害報告較去年下半年增加40起至61起。隨著新冠疫情下遠程辦公與網絡會議的普及，網絡攻擊的威脅加大，警察廳要求加強網絡安全。 警察廳通過多個檢測系統觀測網絡攻擊等可疑通信。據分析，除網絡利用擴大外，能夠接入網絡的家電等“物聯網（IoT）設備”使用推進導致攻擊對象增加也是檢測數居高的原因之一。 61起“勒索軟件”攻擊中27起採用為解除密碼勒索金錢，若遭拒絕則威脅公開信息的“雙重恐嚇”手法。 警察廳還對上報受害的企業和團體展開調查。不滿1週修復的佔43%，用時1週至1個月佔27%，2個月以上佔5%。修複相關費用為1000萬日元（約合人民幣59萬元）至不滿5000萬日元的佔36%，5000萬至不滿1億日元也佔3%，凸顯損失慘重。（完）