詳訊：19個都道府縣的緊急宣言延長至30日

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【共同社9月9日電】日本首相菅義偉9日召開新冠病毒感染症對策總部會議，對於目前發佈了緊急事態宣言的21個都道府縣，表示將把其中的東京、大阪等19個都道府縣的期限從12日延長至30日。富山、山梨、愛媛、高知、佐賀、長崎這6個縣的“防止蔓延等重點措施”到12日結束。宮城和岡山兩縣從宣言變為重點措施，與其餘6個縣一起持續至30日。在重點措施的對象地區，將部分放寬對提供酒類的限制。 政府的感染症對策小組會彙總了重視醫療供應體制和保健所負荷的解除宣言新標準，但認為在19個都道府縣，醫療緊張仍在持續。經濟再生擔當相西村康稔提及預計9月下半月連休期間人們會跨縣移動，呼籲稱“有必要作好萬全的防疫對策”。 在宣言和重點措施的對象地區，將繼續要求餐飲店不要提供酒類。不過，重點措施地區若疫情趨於減弱，那麼根據知事的判斷，可以提供酒類最遲至晚上8點。還附帶條件允許營業到晚上9點。 關於宣言對象地區等的行動限制放寬措施，政府將推進具體化。計劃以接種疫苗和陰性檢測證明為條件，允許跨縣旅遊和舉辦大規模活動，還考慮允許餐飲店提供酒類，力爭11月前後實施。（完）