日政府出台放寬限制基本方針 以接種或檢測為條件

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【共同社9月9日電】日本政府在9日的新冠感染症對策總部會議上敲定了大致在疫苗自願接種工作完成的11月前後放寬行動限制的基本方針。以接種疫苗等為條件，即使在緊急事態宣言下也將允許跨都道府縣旅行和舉辦大規模活動。餐飲店將獲准提供酒類。政府判斷認為，由於接種等的效果，即使感染者增加也將難以引發醫療資源緊張。今後將推進在疫情下恢復日常生活和經濟活動的舉措。 首相菅義偉在會上表示：“將確保醫療體制，通過治療藥和疫苗防止重症化。”他在之後的記者會上強調：“有必要推進與新冠共存的社會經濟活動。”政府同時還決定，把發佈緊急事態宣言的21個都道府縣中的東京、大阪等19個都道府縣的宣言期限從12日延長至30日。 基本方針寫明，在維持戴口罩等基本對策的同時，也要考慮到避免未接種疫苗的人蒙受不利。當新的變異毒株流行等導致疫情擴大時，將靈活採取較強的行動限制。 放寬限制將分階段實施，作為當前的過渡措施，在防止蔓延等重點措施適用地區允許滿足一定條件的餐飲店提供酒類和延長營業時間。為了梳理實行過程中的課題，最快將於10月進行實證試驗。 放寬限制將運用要求出示完成兩次疫苗接種的證明或PCR檢測等陰性證明的“疫苗和檢測均可”機制。活動將要求使用二維碼追蹤感染路徑等，在此基礎上放寬宣言和重點措施對象地區原則上最多5千人的限制，以外地區則撤銷限制。宣言地區內大學等的社團活動和感染風險較高的課外活動也將原則上允許進行。 ...