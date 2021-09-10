自動駕駛汽車在日本各地展開實測

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【共同社9月10日電】汽車自動駕駛實證試驗及其準備工作正在日本各地展開。日產汽車本月起將在橫濱市啟動叫車服務的實際應用試驗；本田2022年將在一定條件下讓無需司機的““L4級”車輛在宇都宮市和栃木縣芳賀町公路上行駛。在地方上，巴士、電車等交通網能否維持下去令人擔憂，這些測試也是為了把自動駕駛技術用於未來的基礎設施。 日產9月21日至10月底將攜手NTT都科摩在橫濱市的港未來地區和中華街推出限定條件的叫車服務。徵集約200人參與，人們可通過智能手機APP呼叫自動駕駛車輛，在地區內的23處地點自由上下車。 為防範意外狀況，車上有司機同乘，但右轉時等待對面車輛通過以及變道避開停在路上的前方車輛等判斷則由系統負責。日產常務執行董事土井三浩在9日的在線說明會上表示，有很多人因為年邁難以開車等，各地面臨的課題十分嚴重，“自動駕駛是一種解決方案”。 奈良縣三鄉町將在現有的巴士線路上測試自動駕駛車輛。相關企業和地方政府步調一致，包括利用損保日本公司的交通事故數據進行支援等。苦惱於司機人手不足的交通企業還計劃實施遠程確認運行狀況的測試。（完）